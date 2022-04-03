İlk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi 41. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yıldırım bulunacak mı? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Teşkilat 41. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Mete Başkan’a düzenlenen suikastte parmağı olan Yıldırım dışındaki herkes cezasını bulmuştur. Yıldırım ise ortada yoktur. Onu saklandığı delikten çıkarmanın tek yolu bağlantılı olduğu kişileri avlamaktan geçmektedir. Ekip, Yıldırım’ın finansçısı ve sağ kolu olarak bilinen adamını ele geçirmek için harekete geçer.

Alınan istihbarat sonucu bir ipucu yakalayan ekibimiz büyük bir operasyon hazırlığına girer. Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan, girmenin neredeyse imkansız olduğu yeni bir hedefleri vardır. Bu hedeften çıkan sonuç Serdar’ı geçmişin derin sularına atar. Hayatıyla ilgili öğreneceği yeni gerçekler tüm bildiklerini alt üst edecektir. Serdar ve ekip için işler şimdi tamamen değişmiştir!

TEŞKİLAT 41. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE