​Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisi 42. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu bölümde Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 42. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ekip, Yıldırım’ın özel kasasını ele geçirdikten sonra içinden çıkan belgeler Serdar’ın kafasının karışmasına sebep olur. Serdar’ın babasının fotoğrafının Yıldırım’ın gizli belgeleri arasında ne işi vardır?

Serdar bağlantıyı çözmeye çalışırken, belgeleri inceleyen ekip Yıldırım’ın tüm işlerini yürüten dört kritik adamının peşine düşer. Yapılan operasyon sonrası Alman istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında sürpriz gelişmeler yaşanır.

Lukas ve Yıldırım kaçış için planlama yaparken beklemedikleri bir ihanete uğrarlar. Serdar ise Mete Başkan’ın ona bıraktığı ipuçlarından önemli bir bilgiye ulaşır. Ekip ve Serdar önemli bir yol ayrımının eşiğine gelirler.

TEŞKİLAT 42. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE