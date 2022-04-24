Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi her pazar TRT 1 izleyici karşısına yeni bölümleriyle geçiyor... Bu hafta 44. bölümü yayınlanacak olan dizide Ceren’in, Halit Başkan’ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit’in geçmişinde bir sayfa kapanır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 44. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ceren'in ölümü başta Halit olmak üzere tüm ekibin dengesini değiştirir. Ceren’in, Halit Başkan’ın yıllar önce öldüğünü sandığı kızı olmasının ortaya çıkmasıyla Halit’in geçmişinde bir sayfa kapanır. Ancak Yıldırım’ı almak için ortaya yeni bir sebep daha çıkmıştır. Yıldırım’ın peşine düşen Halit’in bu yolda en büyük destekçisi Serdar olacaktır. Serdar’ın da Yıldırım’dan babasıyla ilgili öğreneceği şeyler vardır. Yıldırım’a ulaşmaya çalıştıklarında önlerine sürpriz bir isim çıkar.

Diğer yanda savunma sistemlerine karşı planlanan saldırı tehdidinin hala devam ettiği ortaya çıkar. Bu tehlikenin önüne geçmek için ‘Doktor’ kod adlı teröriste ulaşılması gerekmektedir. Doktor ve Yıldırım’ın hedefinde ise İstiklal Projesi’nin kahramanları vardır. Ekip dört bir koldan bu saldırıyı bertaraf etmeye çalışırken yeni bir tehlike onları beklemektedir.

TEŞKİLAT 44. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE