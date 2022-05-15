Pazar akşamlarına damga vuran dizi Teşkilat 46. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı’nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Teşkilat 46. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

‘Ölmeden evvel ölenler’ ilk kaybını vermiştir. Ekibin içindeki sızı çok derin bir intikam duygusuyla perçinlenir. Hakkı Dayı’nın ölümüne sebep olan kişilerin peşine düşerler. İlk hedef bombayı koyan katildir.

Diğer yanda ‘Şirket’in gözden çıkardığı Yıldırım, ‘Şirket’ üyelerinin karşısına dikilir ancak ölüm fermanı çoktan imzalanmıştır…

Ekip, sessizce Hakkı Dayı’ya veda ederken, saldırının sorumlusuna yaklaştıklarında Yıldırım’a ulaşan ipin ucunu da yakalarlar. İntikam operasyonu devam ederken, Halit hiç beklemediği bir telefon alır. Bu telefon sonrası ekip zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT 46. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 46. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE