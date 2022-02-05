En çok izlenen diziler arasında olan Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı'nın 50. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Gönül Dağı 50. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer’in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah, Sefer’i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE