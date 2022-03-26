TRT 1'de cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nın son bölümü merak ediliyor. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir? Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde bulunan TRT 1 Gönül Dağı 57. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel’in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem’in bazı tereddütleri vardır.

Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir? Diğer yandan Kenan’ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE