TRT 1 Gönül Dağı 61. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube
Gönül Dağı dizisinin 61.bölümünde Şili'den gelen siparişlerin yetiştirilmesi telaşı sürerken Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Peki neler olacak? TRT 1 Gönül Dağı 61. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube haberimizde...
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer’in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Gönül Dağı 61. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube haberimizde...
TRT 1 GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
Şili’den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir?
Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer’in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre’yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat’ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?
GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM İZLE YOUTUBE
TRT 1 GÖNÜL DAĞI 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE