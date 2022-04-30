TRT 1 ekranlarının cumartesi günleri ilgiliyle izlenen ve sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gedelli’de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir’in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Peki neler olacak? Bu kapsamda TRT 1 Gönül Dağı 62. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gedelli’de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir’in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Herkesin uzun zamandır beklediği nişan yaklaştıkça Ramazan’ın stresi de artmaktadır. Ziyarete gelen akrabalar, hazırlıklar derken nişan telaşı içinde oradan oraya koşturan amcaoğulları, nasıl maceralara sürükleneceklerdir?

Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre’ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur.

Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre’nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Sefer, Emre’nin annesini bulmak için harekete geçmek istese de bu, başarıyla sonuçlanan bir arayış olabilecek midir?

Öte yandan miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman’ı nasıl bir süreç beklemektedir? Sıkıntıların ardından gelen Ramazan Bayramı Gedelli’de nasıl gelişmelere vesile olacaktır?

GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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