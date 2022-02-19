Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, sevilerek izlenmeye devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi 52.bölümüyle ekrana geliyor. Taner kendisine sağlanan yeni imkanlara alışmak için çaba gösterirken Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığı çabasına girişirken Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için çıktıkları yolda hangi gelişmelerle karşı karşıya kalacak? Bu doğrultuda diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Gönül Dağı dizisi 52.bölüm full, tek parça izle |Gönül Dağı dizisi son bölüm izle YouTube haberimizde...

TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 52.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |GÖNÜL DAĞI DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 ekranlarında 52.bölümüyle ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanacak olayların özeti şöyledir:

"Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır…

Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?"

GÖNÜL DAĞI 52.BÖLÜM SAHNELERİ

TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 52.BÖLÜM İZLE

TRT 1 GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 52.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE