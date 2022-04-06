Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır. Ekranların yeni dizisi Kara Tahta 2. bölümüyle TRT 1 izleyicisinin karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Kara Tahta 2. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 KARA TAHTA 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

"Aşk yüreğin sınavıdır. Kimi geçer kimi kalır…” “Atlas, Irmak’ın kapısından ayrılmak zorunda kalır. Irmak ise cevabını alamadığı sorularla baş başadır. Atlas’ın kapıya dayaması Bekir’i çileden çıkarır. Atlas’tan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Ortadan kaldırmak. Ama Bekir ateşi eliyle tutmayacak bir maşa kullanacaktır. Atlas’ın hiç tahmin edemeyeceği bir maşa…

O sırada Irmak, Atlas’ın karşısına çıkar ve içindekileri döker. İçindeki geç kalmışlık duygusu Atlas’ın diline vurulmuş mühür gibidir. Bu mührün ağırlığında ezilen Atlas, ayağa kalkmak için Aylin’e ve öğretmenliğine tutunur. Ne var ki bu yolda da istemeden karşısına çıkacak kişi öğrencisidir.

İskender’in öğrendiği büyük sır ve Cafer’in yaptığı planlar zamanı gelince Bekir’i etkileyecek, Bekir’in tüm planlarını altüst edecek güçtedir. “

TRT 1 KARA TAHTA 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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