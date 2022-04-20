ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisi 4. bölümüyle 20 Nisan Çarşamba akşamı TRT 1 izleyicisi karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Münevver, Bekir’i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 KARA TAHTA 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir’i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas’la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak’ın cevabını almak istediği sorular için Atlas’ın bir tercih yapması gerekir. Atlas’ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender’in istediği parayı Bekir’den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. “

TRT 1 KARA TAHTA 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE