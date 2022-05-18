TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 6. bölümünde Irmak Atlas’ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Kara Tahta 6. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 KARA TAHTA 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Irmak Atlas’ın polisler tarafından götürülmesini çaresizlik içinde izlerken bir kez daha kahrolur. İçindeki öfke ve acıyla Bekir’in kapısına dayanan Irmak, tüm gerçeklerin artık kendisinde de bildiğini söyler. Bu sırada Atlas’ın karşısına çıkan beklenmedik kişi tüm suçlamaları savuşturmak adına elinden geleni yapacaktır. Atlas’ın üzerine atılan suça dair deliller ise oldukça güçlüdür.

Atlas, bulunduğu durumda dahi öğrencilerini ve Aylin’i ihmal etmemenin bir yolunu bulur. Bekir ise Atlas’ın başına gelenleri fırsat bilerek öğrenci velilerini galeyana getirir. Bekir, meslektaşlarının ve öğrencilerinin Atlas’ın arkasında güçlü bir duvar gibi durduğunu sonradan bizzat görecektir. Münevver, Atlas ve Irmak’ın yakınlaşmasını engellemek için Bekir’in de etkisiyle fevri hareketlerine devam ederken Atlas’ın karşısına çıkan bir diğer zorluk ise öğretmenliğini riske atacak mıdır?”

TRT 1 KARA TAHTA 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE