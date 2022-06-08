TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 9. bölümünde Atlas, Bekir’in İskender’i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Kara Tahta 9. bölüm tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TRT 1 KARA TAHTA 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir’in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir’in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak’ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar.

Arif, Atlas’ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif’i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak’ı istemeye giden Atlas’ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin’in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

TRT 1 KARA TAHTA 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE