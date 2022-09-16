Kasaba Doktoru 16. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıktı. Bu bölümde Ömer, Mediha’nın tedavisi hakkındaki sırrı öğrendiği için Yalçın’a öfkelidir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Kasaba Doktoru 16. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Ömer, Mediha’nın tedavisi hakkındaki sırrı öğrendiği için Yalçın’a öfkelidir. Bu öfke onu geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamaya sürükler. Leyla, Erol’un uyandığı haberini verir. Bu herkes için yeni bir devrin başlangıcı olacaktır. Erol düzeni tekrar sağlamak için Yalçın ve Ömer’i tıbbi kurula gönderir ve Uluçınar’ın açılacağını müjdeler.

Yalçın, kendisini kurulda aklamak için bir plan yaparken Neslihan, yıllardır görüşmediği babasından Uluçınar’da alınacak kararlar için tam yetki ister. Kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Mine, Hakan’ın tüm ısrarlarına rağmen Uluçınar’a gelmek istemez. Leyla ve Ömer ilişkilerini bir sonraki boyuta taşır fakat Mediha ile ilgili sakladıkları Leyla'nın içini kemirmeye devam etmektedir. Hakan hem Mediha’nın tedavisi hem kurul için Ömer’e tam destek vermektedir. Hesapta olmayan bir durum kurulun tüm seyrini değiştirir.

TRT 1 KASABA DOKTORU 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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