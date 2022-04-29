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TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube

Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölümünde Hakan bir yandan hastaneyle uğraşırken, bir yandan da Erol Gümüşok’un ameliyatı için plan yapmaktadır. İyi bir cerrah olmak için iyi bir hocanın yanında yetişmesi gerektiğini çok iyi bilen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi’nden gelen teklifi reddeder. Heyecan dolu diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube

TRT 1  KASABA DOKTORU 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hakan bir yandan hastaneyle uğraşırken, bir yandan da Erol Gümüşok’un ameliyatı için plan yapmaktadır. Ömer yıllardır aradığı Kemal Demir’in, yıldızının hiç barışmadığı Hakan Hoca olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar. İyi bir cerrah olmak için iyi bir hocanın yanında yetişmesi gerektiğini çok iyi bilen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi’nden gelen teklifi reddeder. Herkes Leyla’nın hizmetli olmayı kabul etmeyeceğini, hastaneden ayrılacağını düşünürken, Leyla hizmetli olarak çalışmaya başlar. Ömer’i ise girdiği bir ameliyatta büyük bir sürpriz beklemektedir.

TRT 1 Kasaba Doktoru 4. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube

Ömer’i bekleyen kötü sürprizler sadece işiyle sınırlı kalmayacak, Leyla’ya olan aşkının önüne de beklemediği bir engel çıkaracaktır. Erol’un tüm uyarılarına rağmen Yalçın’ın Hakan’ı rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur. Yalçın planlarını devreye sokmaya başladığında bu kez karşısında eskisinden daha güçlü ve kararlı bir Hakan bulacaktır.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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