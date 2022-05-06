TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru 5. bölümüyle 6 Mayıs Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Diğer yanda hemşire Sevil’in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil’in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Kasaba Doktoru 5. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 KASABA DOKTORU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ömer, Yalçın tarafından bir seçim yapmaya zorlanır. Gümüşokluların sürekli hastaneye gelip gitmesi Ömer ile Hakan arasında kriz yaşanmasına sebep olur. Hakan, Yalçın’ın oynadığı oyununun farkındadır. Erol ile ameliyatı üzerinden bir pazarlığa oturan Hakan, hastanenin rehabilitasyon merkezine dönüştürülmesi projesini öğrenince işin rengi değişir.

Diğer yanda hemşire Sevil’in babası rahatsızlanır. Gümüşok ekibiyle hastaneye gelen Berk, Sevil’in babasının ameliyatına girmek durumunda kalır. Hakan’ı aramaya çıkan Mine ise onu Arzu ile görünce geçmişteki kötü anıları canlanır ve ikilinin arası açılır.

TRT 1 KASABA DOKTORU 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE TRT 1

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE