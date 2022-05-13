TRT 1'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Kasaba Doktoru dizisinde Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar. 13 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümü izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Kasaba Doktoru 6. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yalçın’ın Erol’un ameliyatını bahane ederek Uluçınar’a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar. Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan’ı yalnızlaştırma planını uygulamaktadır.

Bülent’in ekibinden Bahar Hemşire, Leyla’nın travmasının üzerine gider. Berk ise babasını kurtardığı için kendisine minnettar olan Sevil’i Leyla hakkında bilgi almak için kullanır. Mine, Hakan’ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın’la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir. Yalçın başta Leyla olmak üzere herkesi kendi tarafına çekebilmek için koz toplamaktadır. Tüm bunlar olurken bütün gün hastanede gezen şüpheli bir şahıs herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.

TRT 1 KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE