TMC Film imzalı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümünde Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos’a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 23. bölüm full, tek parça izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıl 1974… Yunanistan cuntası, kendileriyle ters düşen Makaryos’a, Nikos Sampson eliyle bir darbe düzenler. Ankara, bu haberi alır almaz duruma el koyar. Başbakan Ecevit ve yardımcısı hükümet ortağı Erbakan, acil bir şekilde müdahale kararı alır. Ecevit, diğer garantör ülke İngiltere’yle birlikte müdahalede bulunmak üzere Londra yolunu tutarken genelkurmay askeri müdahale için hazırlıklara başlar. Makaryos ise İngilizler tarafından Malta’ya kaçırılır.

Rum kesiminde Makaryos ve Sampson yanlıları arasında iç savaş çıkmıştır. Yedi yıldır farklı yerlerde görev yapmakta olan Zifir Petek, Ankaralı ve Kemal’e iletilen askeri müdahale ihtimali ile tekrar bir araya gelmek üzere Lefkoşa’ya çağrılır. Ecevit, Londra’dan istediğini alamadan dönünce müdahalenin zaruri olduğu konusunda anlaşılır ve Amarika’nın tüm ısrarlarına rağmen çıkartma gerçekleştirilir. Mücahitlerimiz ise uçaklardan atılan paraşütçü mehmetçiği karşılamak ve onların salimen inip diğer birliklerle kayıpsız buluşmalarına yardım etmek üzere saha temizliği yağmaktadır. 11 yıldır beklenen gün gelir ve Mehmetçik adaya çıkar.

TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE