Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde düğün var! Gülben ve Esat sonunda evleniyor. Ancak sürprizlere dolu bu düğün bambaşka bir endişeye gebe olacak. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 Masumlar Apartmanı 51. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Gülben, Esat’ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verir. Yanında ise hiç beklemediği bir destek vardır. Safiye, Naci’ye kesin bir cevap vermez ancak Naci’nin bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Barkın’a ulaşamayan Ceylan endişelenir ve evine gider. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle Han’la konuşmaya gider ve bu konuşmanın ardından radikal bir karar alır.

O sırada Esat da babasına resti çekmiş halde Gülben’lere gider ve tüm aileye bir an önce evlenmek istediğini söyler. Sonunda düğün günü gelir çatar. Gülben’in mutluluğu ve korkuları adeta birbirleriyle yarışır. Sürprizlerle dolu bu düğünün sonrasıysa Gülben için bambaşka bir endişeye gebedir.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 51. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE