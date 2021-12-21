Salı akşamlarına damga vuran Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gülben’in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci’den destek isteyecek. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 Masumlar Apartmanı 52. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 52. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşar.



Gülben’in yokluğuna alışamayan Safiye, kendini aşan bir adım atar ve Naci’den destek ister. Naci ise Safiye’ye bambaşka bir sürpriz hazırlamaktadır ancak hiç tahmin etmediği bir tepkiyle karşılaşır. Gülben, ne yeni evine ne Esat’a ne de evliliğin kendisine alışabilmiştir. Yaşadığı sıkıntılar giderek içinden çıkılmaz bir hal alır. Esat’sa bu sıkıntılardan kurtulmak için radikal bir çözüm bulur.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 52. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE