Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Naci’nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Masumlar Apartmanı 60. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Naci’nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider.

Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin’le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben’i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan’a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han’ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE