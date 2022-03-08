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TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor. 61. bölümde Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Diziyi merak edenler için haberimizde TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 61. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 61. bölümünde Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe’den değil, kendinden de korumak zorundadır. Son bölümü izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe’den değil, kendinden de korumak zorundadır. Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir. Naci, Safiye’nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır.

TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Bu sırada Ceylan, Han’la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han’la karşılaşır. Naci, aldığı güzel haberi Safiye’yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez. Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır. Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben’den gelir.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 61. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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