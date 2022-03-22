TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı'nın 63. bölümü merak ediliyor. Han’ın, Anıl’a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Diziyi izlemek isteyenler için TRT 1 Masumlar Apartmanı 63. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Han’ın, Anıl’a söylediklerini duyan Naci, onu daha da öfkelendirme ihtimalini göze alarak radikal bir karar verir ve harekete geçer. Neriman, öğrendiği büyük sırrın ardından altüst olur ve ortadan kaybolur. Kardeşi için endişelenen Gülben, Neriman’ı bulması için Ege’den yardım ister. Naci ise Han’a yardım edebileceğini düşündüğü kişiyi arar fakat beklediği yanıtı alamaz. Artık tek çaresi kalmıştır.

Safiye, annesinin sesini bastırabilmek için insanüstü bir çaba içindedir. Sonunda Bayram ve Okşan’ın nikah günü gelir çatar. Herkes nikaha giderken Safiye apartmanda yapayalnız kaldığını sanır. Ancak kapısının önünde onun için bekleyen biri vardır. Manolya hanım ziyaretlerine devam ederken, Safiye’yi, onun için imkansız gibi görünen bir adım atmaya ikna eder.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE