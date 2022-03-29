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TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaştığı yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci’nin telefonundan beri Han’ı düşünerek endişe içindedir.

TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye’yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır. Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben’in kendini sorgulamasına sebep olur.

TRT 1  MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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