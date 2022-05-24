Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam ekrana gelen 71. bölümüyle final yaptı. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Masumlar Apartmanı 71. bölüm final full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı final izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI FİNAL İZLE YOUTUBE

Safiye, orman evinden döndüklerinde Han’ın pes etmiş halini görünce ipleri eline alır ve beklenmedik bir hamle yapar. Neriman, Ege’yi ikna edememenin çaresizliğiyle birinden yardım ister. Ege gitmeye razı olacak gibidir ancak bir şartı vardır.

Bu şartın önündeki tek engelse Safiye’dir. Sonunda kardeşler teker teker babalarının vasiyetini gerçekleştirmeye başlar.

Han, geçmişiyle yüzleşir ve mutluluğu için büyük bir adım atar. Safiye, Gülben ve Neriman, babalarının onlar için hayal ettiği hayata cesur adımlarla ilerlerler. Onların bu değişimi, Masumlar Apartmanı’nın kasvetli havasını sevgi dolu bir yuvaya dönüştürecektir.

TRT 1 MASUMLAR APARTMANI 71. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI FİNAL İZLE YOUTUBE