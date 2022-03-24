TRT 1 nasıl izlenir? Türkiye Portekiz maçı canlı yayın TRT 1 frekans bilgileri ile nasıl ve nereden izlenir?
TRT 1'den yayınlanacak Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Peki TRT 1 nasıl izlenir? Türkiye Portekiz maçı canlı yayın TRT 1 frekans bilgileri ile nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapılmasının ardından 'TRT 1 nasıl izlenir? Türkiye Portekiz maçı canlı yayın TRT 1 frekans bilgileri ile nasıl ve nereden izlenir?' soruları merak ediliyor.
TRT 1 NASIL İZLENİR? TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI CANLI YAYIN TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.
UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.