Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Teşkilat dizisinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler link arayışına girdiler. Biz de haberimizde TRT 1 Teşkilat 29. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 TEŞKİLAT 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi’nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi’nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım’ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi’nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

TRT 1 TEŞKİLAT 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE