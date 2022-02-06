TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 33. bölümünde neler olacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan internetten izlemek isteyenler, haberimizde verdiğimiz TRT 1 Teşkilat 33. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 TEŞKİLAT 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis’in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye’yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım’ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım’ı hiç beklemediği bir yerden vurur. Nemesis’in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

TRT 1 TEŞKİLAT 33. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE