TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yıldırım, Nemesis planı için gerekli olan malzemenin tedarik edilmesi için Rus bir isimle anlaşırken ekip, bu adamı durdurmaya çalışmaktadır. Dizinin heyecan dolu bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 Teşkilat 34. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat dizisi son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 TEŞKİLAT 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yıldırım’ın kendi hakimiyetlerindeki bir dünya hayaliyle Nemesis ile ilgili yaptığı açıklama büyük bir tehdit yaratır. Büyük tehlikeye yol açacak bir kitle imha silahını durdurmak için ekip harekete geçer. Kullanılacak kimyasalın izini süren ekip, eski bir Rus ordu mensubunun peşine düşer ancak kendilerini akıl almaz bir oyunun içinde bulur. Bu oyun Serdar için yeni bir imtihan, tüm ekip için ise zorlu bir operasyonun başlangıcı olur.

Diğer yanda Pınar, Halit Başkan’dan aldığı talimatla Çetin mevzusunu kökten çözmek isterken büyük bir saldırının ortasında kalır. Bu saldırı sonrası Çetin’in kapısını çalacağı kişi hiç beklenmeyen biridir. Bir diğer beklenmeyen gelişme ise Ceren’in geçmişinin ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük sarsıntıdır.

TRT 1 TEŞKİLAT 34. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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