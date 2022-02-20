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TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinin 35. bölümünde Serdar’ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 35. bölümünde  Matthias ve Serdar’ın peşine düşen ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 TEŞKİLAT 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Serdar’ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar’ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias’ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Diğer yanda ekip Serdar’ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım’ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete’nin de Yıldırım’a bir sürprizi vardır.

TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 TEŞKİLAT 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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