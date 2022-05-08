Pazar akşamlarına damga vuran dizi Teşkilat yeni bölümüyle 8 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkıyor. 45. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Teşkilat 45. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 TEŞKİLAT 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Serdar ve Halit, nihayet uzun zamandır peşinde oldukları Yıldırım'ı ele geçirmiştir. Halit, Yıldırım’la yüzleşirken Yıldırım ise babasıyla ilgili Serdar’ın aklını karıştırmaya çalışır. Diğer yanda ekip, Serdar’ın Yıldırım’ın telefonundan çektiği dosyaların şifresini çözmeye çalışmaktadır. Telefondan çıkan tarihlere göre savunma sanayine ve İstiklal projesine yönelik tehdit devam etmektedir.

Serdar ve Halit Başkan, Yıldırım’ı Türkiye’ye getirmeye çalışırken ekip bu saldırıların önüne geçmek için belirlenen hedeflerin peşine düşer. Şirket’in önemli adamlarından birinin araya girmesiyle Fransız istihbaratı Serdar ve Halit’in peşine düşer. Ancak Halit’in kurduğu oyun sayesinde Yıldırım için yolun sonu gelmiştir.

Ekip tehditi ortadan kaldırmaya çalışırken 'ölmeden evvel ölenler’ ilk kaybını vermek üzeredir.

TRT 1 TEŞKİLAT 45. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE