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TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu her hafta yeni bölümü ile pazartesi akşamları izleyici karşısında oluyor. Ancak dizinin bugün kanalın yayın akışında yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Peki TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? İşte detaylar...

TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken yeni bölüme ait tanıtımın yayınlanmaması ve yayın akışında dizinin yerine başka bir filmin yer alması izleyiciyi meraklandırdı. Peki TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Ayrıntılar haberimizde...

TRT 1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜMÜ BU AKŞAM NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Büyük Selçuklu Devleti'nin siyasi, askeri ve devlet yapısını anlatırken, Melikşah'ın hayatını da konu alan dizinin bu hafta 26. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Ancak TRT 1'in 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli yayın akışında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yerine yerli filmin geçtiği gözlemlendi. Bunun ardından dizinin sıkı takipçileri neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Nedeni ise dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması sonucu dizinin çekimlerine bir süre ara verildiği iddia edildi.

TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

TRT 1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Mehmet Özgür ve Sevda Erginci gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünün (26.) önümüzdeki hafta izleyici karşısında olması bekleniyor.

TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah’ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu’dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu’nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu; onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu’yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş’i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş’in gizlediği okçular Melikşah’ı vuracak mıdır?

TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümü bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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