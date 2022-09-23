TRT 1 yeni frekans 2022 | TRT 1 canlı yayın izle kesintisiz

Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan TRT 1'in frekans ayarları yeniden güncellendi. Kanalı, yeni frekans bilgilerini uydu sistemine girerek izlemek isteyenler için TRT 1 yeni frekans 2022 bilgileri ve detaylar haberimizde...
TRT 1 YENİ FREKANS 2022
TRT 1 kanalının 2022 yılındaki yeni frekans bilgileri şöyle:
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 11958
Sr: 27500
FC: 5/6
Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11096
Sr: 30000
FC: 5/6
Türksat 2A Uydusu (42°E)
Frekans: 11919
Sr: 24444
FC: 3/4
TRT 1 frekans bilgilerini görmek için tıklayınız.
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