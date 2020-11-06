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  3. TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda koronavirüs şoku! 39 kişinin korona testi pozitif çıktı

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda koronavirüs şoku! 39 kişinin korona testi pozitif çıktı

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisinin setinde koronavirüs şokuyla sarsıldı. Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri yapılan dizinin setinde ekibin önemli bir bölümünün koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nda koronavirüs şoku! 39 kişinin korona testi pozitif çıktı

Gönül Dağı dizi setinden gelen haber sevenlerini üzdü. Tüm Türkiye'yi etkisi altına koronavirüs salgını nedeni ile bir çok dizi çekimlerine ara verilmişti. Dizi çekimlerinin yeniden başlaması ile setlerden de vakalar çıkmaya başladı. 

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Eskişehir Sivrihisar’da çekimleri yapılan TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı'da koronavirüs şoku ile sarsıldı. Dizinin setinde yapılan testler sonrasında başrol oyuncusu Gülsüm Ali İlhan’ın koronavirüse yakalandığı belirlendi. 

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Sonrasında tüm sete yapılan testlerin ardından Ali Düşenkalkar'ın da test sonucunun pozitif çıkması sette paniğe neden oldu.

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Ayrıca 38 set çalışanının da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine hemen çekimlere ara verildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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