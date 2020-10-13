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TRT EBA Canlı Yayın izle İlkokul, Ortaokul ve Lise (13 Ekim Salı)

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler, derslerini TRT EBA üzerinden takip ediyor. TRT EBA canlı yayını 13 Ekim Salı haberimizde!

TRT EBA Canlı Yayın izle İlkokul, Ortaokul ve Lise (13 Ekim Salı)

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim hayatına Türkiye çapında ara verilmesi, tüm öğrenci, öğretmen ve velileri üzerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ardından 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrenciler için de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini duyuran Bakan Selçuk'un bu duyurusunun ardından, uzaktan eğitim alacak ara sınıf öğrencilerinin derslerini TRT EBA'dan takip edeceği öğrenildi. Biz de bu kapsamda TRT EBA TV 13 Ekim Salı canlı yayın derslerini sizin için hazırladık.

TRT EBA CANLI YAYINI 13 EKİM SALI 

TRT EBA TV İLKOKUL canlı yayın izlemek için TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL canlı yayın izlemek için TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE canlı yayın izlemek için TIKLAYIN

TRT EBA İLKOKUL YAYIN SAATLERİ 

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TRT EBA ORTAOKUL YAYIN SAATLERİ

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TRT EBA LİSE YAYIN SAATLERİ 

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TRT EBA UZAKTAN EĞİTİM TÜM SINIFLAR YAYIN SAATLERİ

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Berna Akkaya
Editör


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