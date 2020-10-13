TRT EBA Canlı Yayın izle İlkokul, Ortaokul ve Lise (13 Ekim Salı)

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitim öğretim hayatına Türkiye çapında ara verilmesi, tüm öğrenci, öğretmen ve velileri üzerken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde müjdeyi verdi. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ardından 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrenciler için de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini duyuran Bakan Selçuk'un bu duyurusunun ardından, uzaktan eğitim alacak ara sınıf öğrencilerinin derslerini TRT EBA'dan takip edeceği öğrenildi. Biz de bu kapsamda TRT EBA TV 13 Ekim Salı canlı yayın derslerini sizin için hazırladık.

TRT EBA CANLI YAYINI 13 EKİM SALI

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