TRT EBA frekans bilgileri|EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos saat 09:00 itibariyle TRT EBA TV üzerinden başladı. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV frekans bilgilerini öğrenerek kanal ekleme işlemini yapabilir. İşte derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler için TRT EBA TV frekans bilgileri ve konuya ilişkin tüm detaylar...

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TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

EBA TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

SD (Standart çözünürlüklü): EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü): EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise öğrenci girişi| TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı

TRT EBA TV HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lise : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lise HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal



EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabilirsiniz.

Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.