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TRT EBA haftalık ders programı 2021 |19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı (19-25 Nisan 2021) haftalık ders programını yayımladı. Milyonlarca öğrenci salgın dolayısıyla yeniden uzaktan eğitime geçti. Haftanın ilk gününde bu haftanın yeni ders programı merak edildi. İşte 19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri...

TRT EBA haftalık ders programı 2021 |19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri geçtiğimi hafta artan vakalar nedeniyle derslerini yeniden uzaktan eğitim şeklinde almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her hafta yeni ders programını sitesinden yayımlıyor. Peki bu hafta hangi dersler saat kaçta? İşte TRT EBA haftalık ders programı 2021 19-25 Nisan ve canlı ders saatleri...

19-23 NİSAN EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İLKOKUL

TRT EBA haftalık ders programı 2021 |19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

ORTAOKUL

TRT EBA haftalık ders programı 2021 |19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

TRT EBA TV ortaokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

LİSE

TRT EBA haftalık ders programı 2021 |19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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