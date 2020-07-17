TRT EBA TV 17 Temmuz 2020 canlı yayın izle! İlkokul, ortaokul, lise

Yüz yüze eğitim öğretim yılına ara verilip uzaktan eğitim sistemine geçildiği bu dönemde öğrenciler için yeni bir programa geçildi. Salgın sürecinde öğrenciler Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders yayınına katılım sağlayarak kendi derslerini belirlenen saatlerde takip edebiliyor. EBA canlı ders programını internet üzerinden takip etmek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki TRT EBA TV 17 Temmuz 2020 canlı yayın nasıl izlenir? İşte 17 Temmuz Cuma günü için canlı yayın linkleri...

TRT EBA TV 17 TEMMUZ CANLI YAYIN İZLEME LİNKLERİ

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

ÖĞRETMENLERİN EBA SİSTEMİNE GİRİŞ İŞLEMLERİ

EBA'ya nasıl giriş yapabilirim?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

EBA TV NEDİR?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.



EBA FREKANS BİLGİLERİ

Öğrencilerin uzaktan eğitim görebilmesi için, 3 farklı kanal, SD ve HD olmak üzere toplamda 6 kanaldan yayın yapılıyor. Eba TV ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 3 kanaldan eğitim sağlanıyor. Eba TV yayın akışına eba.gov.tr adresi kullanılarak günlük ve haftalık olacak şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bununla beraber yayın akışını TRT internet sitesinden de takip edebiliyorsunuz. İnternet imkanı olmayanlar ise her akşam yayının bitmesinden sabah tekrar başlamasına kadar yayın akışını televizyonda görebiliyorlar.

Öğrencilerin bütün gün ekran başında olmasına gerek yok. Yayın akışını düzgün bir şekilde takip ederlerse kendi derslerinin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağını öğrenir; ona göre derslerini izleyebilirler. Kanalda milli eğitim bakanlığı tarafından seçilen, alanlarında uzman öğretmenler ders anlatıyorlar. Eba frekans bilgileri ise şöyle:



HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

EBA TV ÜCRETLİ Mİ?

EBA, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmet olmasından dolayı ücretsiz olarak erişilebilen bir eğitim portaldır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler, uzaktan eğitim süreci olmak üzere bu sürecin dışında da sisteme kolaylıkla T.C. kimlik numaraları ve alacakları şifreler ile kolaylıkla bağlanabilmektedir.