TRT EBA TV canlı izle: 23 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise / EBA giriş ekranı

23 Kasım itibariyle derslerini belirlenen programa göre TRT EBA TV aracılığıyla alan öğrencilerin gündeminde TRT EBA TV canlı izleme linki 23 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise ve EBA giriş ekranı yer alıyor. Bizler de sizler için EBA TV ile canlı derse katılma ve ders programı ile ilgili ayrıntıları derledik.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

EBA GİRİŞ EKRANI

CANLI DERSE NASIL KATILABİLİRİM?

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.



Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.