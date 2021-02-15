15 Şubat 2021 tarihi ile bahar dönemi ders zili çaldı. İkinci dönem öğrencileri kademeli olarak okula başlayacak. Bu süreçte hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim birlikte yapılacak. İşte ikinci dönemin ilk ders programı ve TRT EBA TV canlı izleme linkleri...

TRT EBA TV CANLI İZLEME LİNKİ BUGÜN 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

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İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 15 ŞUBAT 2021 - 21 ŞUBAT 2021

ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 15 ŞUBAT 2021 - 21 ŞUBAT 2021

LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 15 ŞUBAT 2021 - 21 ŞUBAT 2021

EBA UZAKTAN EĞİTİM 2020 - 2021 DERS PROGRAMI DERS SAATLERİ (İLKOKUL LİSE ORTAOKUL) TÜM SINIFLAR