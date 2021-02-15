TRT EBA TV canlı izleme linki bugün 15 Şubat 2021 Pazartesi | EBA TV yayın akışı ve ders programı
2. dönem başladı. Milyonlarca öğrenci bugün derslerini uzaktan eğitim şeklinde almaya devam ediyor. İşte TRT EBA TV canlı izleme linkleri ve EBA TV yayın akışı ile ders programı...
15 Şubat 2021 tarihi ile bahar dönemi ders zili çaldı. İkinci dönem öğrencileri kademeli olarak okula başlayacak. Bu süreçte hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim birlikte yapılacak. İşte ikinci dönemin ilk ders programı ve TRT EBA TV canlı izleme linkleri...
TRT EBA TV CANLI İZLEME LİNKİ BUGÜN 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ
TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
EBA SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN