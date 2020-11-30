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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı ve ders programı belli oldu. Yeni haftada canlı dersler 09:00'dan 15:00 saatleri arasında olacak. İşte ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve canlı yayın izleme linkleri...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

Uzaktan eğitim süreci kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın yeni ders programını ve yayın akışını haberimizde derledik. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan yayın akışı ve haftalık ders programına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte EBA TV 30 Kasım -  6 Aralık yayın akışı...

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 30 KASIM - 6 ARALIK 2020

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışıTRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 30 KASIM - 6 ARALIK 2020

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışıTRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 30 KASIM - 6 ARALIK 2020

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL 

ORTAOKUL 

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise canlı yayın izleme linkleri / EBA TV 30 Kasım - 6 Aralık yayın akışı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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