TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise öğrenci girişi| TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı

Pandemi nedeniyle okullar 31 Ağustos ile 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim verecek. 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim başlayacak. Öğrenciler uzaktan eğitim ile 2 hafta sürecek derslerini TRT EBA üzerinden canlı yayınla izleyecek. Bu süreçte velilerin ve öğrencilerin TRT EBA girişine yönelik araştırmaları hız kazandı. İşte TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise öğrenci girişi ve TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı.

TRT EBA İLKOKUL, LİSE, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA girişi için birçok seçenek mevcut. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabilirsiniz.

TRT EBA TV ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.



TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI

TRT EBA TV'de dersler 31 Ağustos Pazartesi 09.00'da başladı.

TRT EBA İLKOKUL CANLI DERS İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA ORTAOKUL CANLI DERS İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA LİSE CANLI DERS İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA frekans bilgileri|EBA TV frekans ayarlama nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾