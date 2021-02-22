TRT EBA TV izle: 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı

Milyonlarca öğrenci bahar dönemi derslerini de EBA üzerinden görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından her hafta yayımlanan ders programı öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile araştırılıyor. İşte yeni haftanın ders programı...

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22 ŞUBAT PAZARTESİ EBA DERS PROGRAMI

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