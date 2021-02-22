TRT EBA TV izle: 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı
EBA TV'de yeni bir hafta daha başladı. Pandemi nedeniyle derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programını öğrenmek istiyor. İşte MEB tarafından yayımlanan yeni ders programı...
Milyonlarca öğrenci bahar dönemi derslerini de EBA üzerinden görmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından her hafta yayımlanan ders programı öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile araştırılıyor. İşte yeni haftanın ders programı...
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22 ŞUBAT PAZARTESİ EBA DERS PROGRAMI
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