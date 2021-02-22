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  3. TRT EBA TV izle: 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı

TRT EBA TV izle: 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı

EBA TV'de yeni bir hafta daha başladı. Pandemi nedeniyle derslerini uzaktan eğitim şeklinde alan öğrenciler 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programını öğrenmek istiyor. İşte MEB tarafından yayımlanan yeni ders programı...

TRT EBA TV izle: 22 Şubat Pazartesi EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise tekrar ders programı
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