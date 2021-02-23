TRT EBA TV izle: 23 Şubat Salı Ortaokul, İlkokul, Lise ders tekrarları! EBA TV ders programı giriş ekranı
EBA TV 23 Şubat Salı ders programı yayımlandı. Pandemi süresince her gün EBA TV üzerinden verilecek eğitimlerin günlük ders programlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İlk okul, orta okul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitim başlayana kadar derslerini uzaktan alacak. Bu süreçte EBA TV'de ders programlarına göre canlı yayınla eğitim verilecek. İşte EBA TV 23 Şubat Salı ders programı...
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021
ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021
LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ EBA TV 22 ŞUBAT 2021 - 28 ŞUBAT 2021