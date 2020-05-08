TRT EBA TV Lise dersleri canlı izle 8 Mayıs Cuma

Kovid-19 salgınından dolayı okullarına gidemeyen öğrenciler bueksikliklerini uzaktan eğitim yoluyla gidermeye çalışmaktadırlar. Bundan dolayı uzaktan eğitim linkini araştırmaktadırlar. İşte TRT EBA TV Lise dersleri canlı izleme linki 8 Mayıs Cuma

TRT EBA TV LİSE CANLI İZLEME LİNKİ NE?

TRT EBA TV'yi derslerinizi kaçırmadan ya da kaçırırsanız tekrar yayınlarıyla aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

EBA DERS PROGRAMLARI NASIL?

İlkokul için;

Ortaokul için;

Lise için;

DERSLER KAÇTA BAŞLIYOR?

İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

DERSİ KAÇIRANLAR NE YAPACAK?

Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak.

UZAKTAN EĞİTİMDE TENEFFÜS NE KADAR?

İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında ‘Etkinlik Kuşağı’ yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.

EBA TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum yapacak olanlar için, uydudan ve Türksat üzerinden EBA TV frekans bilgileri MEB tarafından duyuruldu. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Zira, EBA TV, internetten de canlı izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, ilkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim ders programı hakkında bilgi verdi.



SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.