TRT Eski Genel Müdürü Şenol Demiröz 70 yaşında hayatını kaybetti

Kanser tedavisi göre Şenol Demiröz hayata gözlerini yumdu. TRT Eski Genel Müdürü ve kültür adamı Şenol Demiröz 70 yaşında vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Demiröz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde yakın mesai arkadaşları arasındaydı.

O dönem Kültür İşleri Dairesi'ni yöneten Demiröz, Başbakanlığı döneminde de Erdoğan tarafından TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

ŞENOL DEMİRÖZ KİMDİR?

Şenol Demiröz, 1950 yılında Adapazarı'nda doğdu. Sakarya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitiren Demiröz, Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Uzmanı görevinde bulundu. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda Basın Müşavirliği görevini de yürüten Demiröz, TRT Program Planlama Dairesi, Radyo Program Yapım ve Yayın Dairesi'nde uzman olarak görev yaptı.

Film yapımcısı ve yönetmen olarak serbest çalışmalara da imza atan Şenol Demiröz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu Başkanlığı ile Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı görevlerinde bulundu. Yapımcı olarak ''Hattat Hamid'', ''Bedia Muvahhid'' ve ''Tezhip Sanatında İki Usta'' ile ''Türk Vakıf Medeniyeti'' isimli 4 bölümlük belgeselin yapımcılığını üstlenen Demiröz, ''Dünyada Türk Vakıf Medeniyeti'', ''Eski Zaman Kolyeleri'', ''Vaktin Son Töreni'', ''Veda Çizgisi'', ''Sabahın İlk Kapısı'' gibi yapımların da metin yazımı, yapım ve yönetimini gerçekleştirdi.

''Kuş Sayfaları'' adlı televizyon dizisinin yapımcılığını da gerçekleştiren Demiröz, çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinliğe de imza attı.