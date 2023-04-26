TRT iki dizinin birden fişini çekti! İzleyicilere kötü haber: Artık yayınlanmayacak

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte televizyon ekranlarında yayınlanan projelerde bazı değişiklikler yaşanıyor. Bazı projeler yayından kaldırılırken, yerine yeni projeler ekleniyor. Peki hangi dizi yayından kaldırıldı? İşte detaylar...

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TRT iki dizinin birden fişini çekti! İzleyicilere kötü haber: Artık yayınlanmayacak

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanalları, yayın akışlarında değişiklikler yaparak bayram temalı programlara ve özel etkinliklere yer vermeye başlıyor. Bu dönemde, her hafta yayınlanan bazı projeler yayından kaldırılarak yerlerine bayram için oluşturulan yeni programlar ekleniyor. Televizyon kanalları, bayram dönemi için özel içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkarak, bayram coşkusunu yansıtan ve izleyicilerin ilgisini çekecek projelere ağırlık veriyor.

İŞTE O DİZİ ARTIK YAYINLANMAYACAK

barbaros

Bayrama sayılı saatlerin kaldığı şu dönemde, TRT 1 kanalında yayınlanan "Al Sancak" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" projelerinin bayram süresince yayınlanmaması bekleniyor. "Gönül Dağı" ve "Teşkilat" dizilerinin ise yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda kesin bir bilgi paylaşılmamış durumda. Diğer projeler ise kendi yayın günlerinde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ancak, bayramın getirdiği özel durumlar nedeniyle, yayınlanması beklenen bazı programların da yayınlanmama ihtimali bulunuyor. 

Bayram sürecinde ertelenen projelerin, bayramdan sonra yeni bölümleriyle tekrar izleyicileriyle buluşmaları planlanıyor. Bu projeler, kendi yayın günlerinde ekranda yer alacak ve izleyicilerinin ilgisini çekecek. Bayram dönemi sonrasında reyting rekabetinin yeniden hız kazanması bekleniyor ve reyting sıralamalarında değişiklikler olması muhtemel.

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