TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim? TRT 1'de ekranlara gelen Mahrem belgeseliyle ilgili birçok detay merak ediliyor. Belgesel dizinin kaç bölüm olduğu, konusunun ne olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Bu bağlamda, TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

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Mahrem belgesel dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciye sunuluyor. Dizi yayınladığı andan itibaren büyük izleyici kitlesine ulaştı. Mahrem adlı dizide FETÖ'nün ortaokul döneminden itibaren öğrencilere ne şekilde yaklaştığı, askeri okullara nasıl örgüt elemanı yetiştirdiği konu ediliyor. Peki, TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim? İşte dizi hakkındaki tüm detaylar... MAHREM BELGESELİNİN KONUSU NEDİR? Mahrem Belgeseli Fethullahçı Terör Örgütü'nün karanlık yapılanmasını konu ediniyor. İçeriğinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürece yer veriyor. Aynı zamanda belgeselde örgüt üyeleri ilk defa açık kimliklerle röportaj veriyorlar. Yaşanmış olaylar ve belgeler gösteriliyor. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlandığı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alıyor. MAHREM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM? TRT 1'de ekranlara gelen Mahrem belgeseli 10 bölümdür. Diziyi televizyondan izleme fırsatını kaçıranlar TRT izle platformu üzerinden tüm bölümlerini izleyebilirler. MAHREM DİZİSİNİN TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ MAHREM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR? Mahrem dizisi oyuncu kadrosu şu şekildedir: Emrah Akduman Birhan Tut Yalgın Yeter Faruk Pakiş Asir Gündoğdu Ali Öner Mert Karabulut Melih Özkaya Batuhan Sert Mert Özbek Aynı zamanda dizide 2 binden fazla figüran yer almıştır. ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü Mahrem dizisitrt1