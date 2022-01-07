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TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

TRT 1'de ekranlara gelen Mahrem belgeseliyle ilgili birçok detay merak ediliyor. Belgesel dizinin kaç bölüm olduğu, konusunun ne olduğu gibi bilgiler araştırılıyor. Bu bağlamda, TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

Mahrem belgesel dizisi TRT 1 ekranlarında izleyiciye sunuluyor. Dizi yayınladığı andan itibaren büyük izleyici kitlesine ulaştı.  Mahrem adlı dizide FETÖ'nün ortaokul döneminden itibaren öğrencilere ne şekilde yaklaştığı, askeri okullara nasıl örgüt elemanı yetiştirdiği konu ediliyor. Peki, TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim? İşte dizi hakkındaki tüm detaylar...

TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

MAHREM BELGESELİNİN KONUSU NEDİR?

Mahrem Belgeseli Fethullahçı Terör Örgütü'nün karanlık yapılanmasını konu ediniyor. İçeriğinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürece yer veriyor.

Aynı zamanda belgeselde örgüt üyeleri ilk defa açık kimliklerle röportaj veriyorlar. Yaşanmış olaylar ve belgeler gösteriliyor.

TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlandığı belgeselde aynı zamanda FETÖ mağdurlarının da ifadeleri yer alıyor.

MAHREM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM? 

TRT 1'de ekranlara gelen Mahrem belgeseli 10 bölümdür.

TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

Diziyi televizyondan izleme fırsatını kaçıranlar TRT izle platformu üzerinden tüm bölümlerini izleyebilirler.

MAHREM DİZİSİNİN TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MAHREM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mahrem dizisi oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Emrah Akduman

Birhan Tut

Yalgın Yeter

Faruk Pakiş

Asir Gündoğdu

TRT Mahrem belgeseli kaç bölüm? Konusu ne? Mahrem dizisi oyuncuları kim?

Ali Öner

Mert Karabulut

Melih Özkaya

Batuhan Sert

Mert Özbek

Aynı zamanda dizide 2 binden fazla figüran yer almıştır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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