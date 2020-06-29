TRT muhabirinin canlı yayındaki zor anları!
İstanbul Kayışdağı'nda çıkan orman yangını bölgesinde canlı yayın yapan TRT ekibi, havadan yapılan söndürme çalışmalarında yangın söndürme helikopterinin bıraktığı tonlarca suyun altında kaldı.
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29 Haziran 2020 Pazartesi 12:38
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