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  3. TRT muhabirinin canlı yayındaki zor anları!

TRT muhabirinin canlı yayındaki zor anları!

İstanbul Kayışdağı'nda çıkan orman yangını bölgesinde canlı yayın yapan TRT ekibi, havadan yapılan söndürme çalışmalarında yangın söndürme helikopterinin bıraktığı tonlarca suyun altında kaldı.

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29 Haziran 2020 Pazartesi 12:38

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