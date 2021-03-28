TRT MÜZİK Frekans Ayarları 2021 - TRT MÜZİK Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla TRT MÜZİK frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel TRT MÜZİK Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

TRT MÜZİK Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

TRT MÜZİK Frekansı ayarı 11957, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: TRT MÜZİK

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11957

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Batı

FEC : 5/6

Audio PID : 1607

Video PID : 1507

Kapsama Alanı : Batı

Bu içerikteki TRT MÜZİK Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

TRT MÜZİK Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

TRT MÜZİK kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

TRT MÜZİK Digitürk Kaçıncı Kanal?

TRT MÜZİK kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TRT MÜZİK D-Smart Kaçıncı Kanal?

TRT MÜZİK kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

TRT MÜZİK Tivibu Kaçıncı Kanal?

TRT MÜZİK kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

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